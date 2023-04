Derthona Tortona-Germani Brescia, Lega Basket A: ultime e diretta tv (Di domenica 16 aprile 2023) La Lega Basket A è quasi alla sua conclusione e la stagione ha riservato, certamente, grandi sorprese. La lotta per i playoff di fine regular season e per non retrocedere è accesa e vivissima, con tutte le protagoniste di questa folle corsa consapevoli che in queste ultime quattro giornate i punti portati in cascina saranno pesanti come macigni. Non c’è più tempo per sbagliare: il futuro è adesso e non è più prorogabile. Una delle sfide domenicali più interessanti in questo variegato menù è certamente Derthona Tortona-Germani Brescia, sfida “nordica” importante nelle rispettive corse ai playoff delle due formazioni chiamate in causa: i padroni di casa vogliono consolidare la terza posizione, mentre gli ospiti odierni cercheranno di avvicinarsi a quell’ottavo posto che ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 16 aprile 2023) LaA è quasi alla sua conclusione e la stagione ha riservato, certamente, grandi sorprese. La lotta per i playoff di fine regular season e per non retrocedere è accesa e vivissima, con tutte le protagoniste di questa folle corsa consapevoli che in questequattro giornate i punti portati in cascina saranno pesanti come macigni. Non c’è più tempo per sbagliare: il futuro è adesso e non è più prorogabile. Una delle sfide domenicali più interessanti in questo variegato menù è certamente, sfida “nordica” importante nelle rispettive corse ai playoff delle due formazioni chiamate in causa: i padroni di casa vogliono consolidare la terza posizione, mentre gli ospiti odierni cercheranno di avvicinarsi a quell’ottavo posto che ...

