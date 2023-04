(Di domenica 16 aprile 2023) L’avvio di processi dipuò farprotagonista il mar Mediterraneo a tutto vantaggio dei. Questo è quanto emerge dal documento pubblicato da Cassa depositi e Prestiti dal titoloe Mar Mediterraneo: quale ruolo per l’Italia? Prima di approfondire questo punto dobbiamo analizzare meglio i termini sin qui elencati. Iniziamo dallaossia la “regionalizzazione dei commerci”.: un’inversione di rotta? La pandemia ha accorciato le catene di approvvigionamento. Le filiere si stanno “semplificando” per ridurre il rischio di interruzioni alle forniture e “accorciando” per restare vicine ai mercati di destinazione. Il processo diè dovuto da un lato ...

i consigli dell'ufficio studi di Cassa depositi e prestiti (Cdp) La pandemia di coronavirus, ... Come spiega Cassa depositi e prestiti (CDP) in un recente brief intitolatoe Mar ...La guerra in Ucraina, che sin dall'inizio ha acquisito un netto significato antioccidentale e di lotta contro le democrazie, ha attivato un processo di, di cambiamento della ...perché invitiamo a firmare e sostenere questa iniziativa. Vogliamo mobilitare la società ... In epoca die di crescente rischio di nuovi protezionismi, se un simile accordo ...

Deglobalizzazione: ecco perché i porti italiani possono tornare protagonisti Il Primato Nazionale

Grazie ai porti e alla posizione nel Mediterraneo, l'Italia può cavalcare la tendenza alla regionalizzazione dei commerci.le deglobalizzazione diminuisce il peso del commercio internazionale sul PIL mondiale e si sta riducendo la frammentazione delle catene globali di fornitura ...