DEF e ritardi PNRR | come possono cambiare il rating dell’Italia

Leggi su quifinanza

(Di domenica 16 aprile 2023) Investitori internazionali e agenzie disono rimasti alla finestra dopo la vittoria del centrodestra alle elezioni dello scorso settembre e la formazione del governo di Giorgia Meloni, aspettando maggiore chiarezza sulle scelte dell’esecutivo in campo economico. I primi mesi della legislatura sono stati caratterizzati dalla prudenza, anche in attesa di capirel’Italia e l’eurozona sarebbero uscite dall’inverno, che alla fine si è dimostrato meno difficile del previsto visto il decremento dei prezzi dell’energia. Le ultime settimane hanno però fatto emergere importanti novità per le finanze pubblica e la crescita, con gli osservatori internazionali che sono ora pronti a rivedere i loro giudizi sul paese. C’è preoccupazione perLa prima preoccupazione è quella legata al. Il ...