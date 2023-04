Debito | Ucraina e crescita I temi toccati e quelli “bucati” dalla settimana Fmi

Leggi su formiche

(Di domenica 16 aprile 2023) I meeting di primavera del Fondo monetario internazionale si sono conclusi. E allora è un buon momento per tirare qualche somma. L’atmosfera attorno alla nuova tavola rotonda sulsovrano globale, per esempio – scrive l’Atlantic Council – sembra essere stata amichevole e costruttiva, senza dubbio aiutata dal fatto che i funzionari cinesi hanno potuto partecipare di nuovo di persona. Dopotutto gli incontri faccia a faccia rimangono indispensabili per trovare un percorso attraverso disaccordi politici controversi e forse costosi. ILGLOBALE Il risultato è che la tavola rotonda è giunta a un accordo su diversi passaggi tecnici che potrebbero eventualmente facilitare il funzionamento del quadro comune del Gruppo dei Venti (G20). Eppure, le aspettative per eventuali decisioni concrete o accordi sulsono state (di nuovo) ...