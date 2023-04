Debiti della pa, la Corte europea dei diritti dell’uomo inguaia Meloni e Giorgetti: “Il governo paghi le fatture degli enti locali” (Di domenica 16 aprile 2023) A pochi giorni dal varo di un Documento di economia e finanza all’insegna della “prudenza” e della riduzione del deficit, dalla Corte europea dei diritti dell’uomo di Strasburgo è arrivata una tegola che potrebbe stravolgere i piani del governo Meloni. Il ministero dell’Economia ha infatti dovuto, sulla base di una sentenza dei mesi scorsi, iniziare a risarcire i danni morali ad alcune imprese calabresi che vantano crediti nei confronti di Province, Comuni in dissesto, Aziende sanitarie locali e società controllate dagli stessi enti pubblici. Nei prossimi giorni il governo dovrà far sapere come intende procedere per la liquidazione dei crediti veri e propri, circa 3 milioni di euro. Ma gli esborsi ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 16 aprile 2023) A pochi giorni dal varo di un Documento di economia e finanza all’insegna“prudenza” eriduzione del deficit, dalladeidi Strasburgo è arrivata una tegola che potrebbe stravolgere i piani del. Il ministero dell’Economia ha infatti dovuto, sulla base di una sentenza dei mesi scorsi, iniziare a risarcire i danni morali ad alcune imprese calabresi che vantano crediti nei confronti di Province, Comuni in dissesto, Aziende sanitariee società controllate dagli stessipubblici. Nei prossimi giorni ildovrà far sapere come intende procedere per la liquidazione dei crediti veri e propri, circa 3 milioni di euro. Ma gli esborsi ...

