De Paola: «Col Benfica capolavoro Marotta! Inzaghi? Un miracolo» (Di domenica 16 aprile 2023) De Paola elogia Beppe Marotta anziché Inzaghi e la squadra in merito alla vittoria col Benfica. Intanto l’Inter ha perso nuovamente in campionato col Monza FARSI PERDONARE ? Le parole di De Paola sul rendimento dell’Inter: «L’opera di ricucitura silente di Marotta è stata superlativa. Ha ricostruito rapporti nello spogliatoio, smussato spigolosità e ripristinato un ambiente favorevole a un tecnico sull’orlo del precipizio. Il capolavoro contro il Benfica porta, principalmente, la sua firma. Inzaghi (ennesimo ko in casa contro il Monza) ha poco da rimuginare sulle critiche e molto da farsi perdonare in campionato. La sua permanenza è legata a questo miracoloso percorso in Champions e a una carta di riserva chiamata coppa Italia. È tutto ancora aperto, ... Leggi su inter-news (Di domenica 16 aprile 2023) Deelogia Beppe Marotta anzichée la squadra in merito alla vittoria col. Intanto l’Inter ha perso nuovamente in campionato col Monza FARSI PERDONARE ? Le parole di Desul rendimento dell’Inter: «L’opera di ricucitura silente di Marotta è stata superlativa. Ha ricostruito rapporti nello spogliatoio, smussato spigolosità e ripristinato un ambiente favorevole a un tecnico sull’orlo del precipizio. Ilcontro ilporta, principalmente, la sua firma.(ennesimo ko in casa contro il Monza) ha poco da rimuginare sulle critiche e molto da farsi perdonare in campionato. La sua permanenza è legata a questoso percorso in Champions e a una carta di riserva chiamata coppa Italia. È tutto ancora aperto, ...

