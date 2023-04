De Laurentiis: “Vorrei fare la storia del calcio a Napoli. Tanti turisti in città? Lancio un’idea!” (Di domenica 16 aprile 2023) Il presidente del calcio Napoli, Aurelio De Laurentiis, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Canale 5 all’interno dello Speciale del TG5 “Napoli È“. Lo show era incentrato sul racconto della Napoli di oggi, che si fonde tra storia millenaria e prospettive di una città in continua evoluzione. Intervista De Laurentiis a Canale 5 Di seguito le parole del presidente De Laurentiis: Napoli sta vivendo un periodo di rifioritura, ci sono Tantissimi turisti, la città è stata invasa. Forse nessuno si aspettava qualcosa del genere. Per questo dovremmo istituire un comitato che far conoscere meglio Napoli a chi viene da fuori. E per fuori ... Leggi su spazionapoli (Di domenica 16 aprile 2023) Il presidente del, Aurelio De, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Canale 5 all’interno dello Speciale del TG5 “È“. Lo show era incentrato sul racconto delladi oggi, che si fonde tramillenaria e prospettive di unain continua evoluzione. Intervista Dea Canale 5 Di seguito le parole del presidente Desta vivendo un periodo di rifioritura, ci sonossimi, laè stata invasa. Forse nessuno si aspettava qualcosa del genere. Per questo dovremmo istituire un comitato che far conoscere meglioa chi viene da fuori. E per fuori ...

