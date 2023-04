De Laurentiis si è piegato al “tengo famiglia” | almeno lo Stato ha fatto mettere a lui la faccia

Leggi su ilnapolista

(Di domenica 16 aprile 2023) Festa, farina senza forca. Detto vecchio, stantio, adattato a questo momento storico. Deha perso, forse. Non è in una vasca a forma di conchiglia, ma poco ci manca. Non perché si voglia fare un parallelo con la camorra. Ma ha perso perché è solo. Come Diego allora, oggi è lui ad avere una necessità. La sua battaglia per la legalità dovrebbe essere un caposaldo di una società civile, ma non è sposata da nessuno in Italia, figuriamoci a Napoli. Alla fine ha alzato bandiera bianca, per interesse certamente. Non sembra possedere convinzioni granitiche. Modulo, striscioni, fumogeni tutto bellissimo, lo diciamo convinti, senza ironie. Ma ha prevalso la logica dell’arretramento, soprattutto sui biglietti. Un compromesso qui, uno lì, ed ecco prevalere il nennellismo. È tipico dell’essere umano in genere sacrificare il proprio futuro per quello che ci si appresta a ...