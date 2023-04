Daytime Isola dei Famosi 2023 | dove e a che ora vederli in diretta tv e streaming

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di domenica 16 aprile 2023) Manca davvero poco e su Canale 5 prenderà il via la nuova e imperdibile edizione dell’dei, il reality show tutto all’insegna dell’avventura che, ancora una volta, vede al timone Ilary Blasi. Con lei gli opinionisti Vladimir Luxuria ed Enrico Papi in studio, pronti a dare filo da torcere ai naufraghi, in Honduras l’inviato Alvin, volto storico della trasmissione. Tra prove continue, sfide, lotta per la sopravvivenza, mancanza di cibo, piccoli premi e discussioni. Mae a che ora seguire iper non farsi trovare impreparati alla puntata tradizionale del lunedì? View this post on Instagram A post shared by L'dei(@dei) A che ora va in onda il...