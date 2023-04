Davide Donadei pubblica due foto molto preoccupanti e poi rimuove tutto | “Ho commesso un errore con quelle fotografie”

Leggi su biccy

(Di domenica 16 aprile 2023) Dopo alcuni post in cui è apparso in un noto locale di Milano,Donaei qualche ora fa hato su Instagram due scatti in cui sembra macchiato di sangue (qui per vederli). L’ex gieffino ha anche scritto che non hanessun atto violento, se non su sé stesso.ha concluso lo sfogo rivelando di aver tentato un riavvicinamento alla sua ex compagna Chiara Rabbi. “Sonodeluso, ho messoil mio cuore ancora una volta! Volevo chiarire che non c’è stata alcuna violenza su nessuno se non su me stesso stanotte, se non a livello psicologico. Le mie scelte passate hanno scatenato qualcosa che ora non riesco più a gestire e controllare. In questo periodo ho fatto alcune riflessioni sulle mie scelte e ho tentato, senza successo, di riavvicinarmi alla mia ex ...