Dall'alta velocità al tram passato col rosso: cosa non torna sull'incidente di Immobile (Di domenica 16 aprile 2023) Il calciatore ha puntato il dito contro il tram sostenendo che fosse passato con il rosso. Secondo i primi rilievi dei vigili, a provocare il sinistro potrebbe essere stata l'alta velocità dell'attaccante Leggi su ilgiornale (Di domenica 16 aprile 2023) Il calciatore ha puntato il dito contro ilsostenendo che fossecon il. Secondo i primi rilievi dei vigili, a provocare il sinistro potrebbe essere stata l'dell'attaccante

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... univtrends : L'IA nelle università: proliferano i corsi di laurea e gran parte degli studenti sono stranieri A Roma, Bologna e M… - Lumen238 : RT @Pennacchiiiii: A: come stai, Omero? O: mah, varda, no stormo de rotture de cojoni infinite. A: non so se si può scrivere... O: allora,… - SalvatoreMirag7 : @a_r_t_66 @antonio_favata Ah sì? Illustrarmi,dall'alto della tua tuttologia. Sai cosa vuol dire alta velocità?Conos… - LibertaNicola : @Monica09058845 Buongiorno Monica. Ricchissima colazione...sento il profumino dall'alta valle del fiume Tevere...?? - LabAlteValli : CASCINA RANVERSO ???????? Agriturismo e relais enogastronomico di Buttigliera Alta, a poche centinaia di metri dall’Abb… -