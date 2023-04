Dal Caribe al mondo | i migliori rum che conquistano il palato degli uomini più esigenti

Leggi su moltouomo

(Di domenica 16 aprile 2023) Il rum è da sempre associato al territorio Caraibico, dove nasce nel momento in cui si diffondono le prime piantagioni di canna da zucchero nelle vaste aree di quel meraviglioso territorio. Ed oggi è un distillato di acquavite che spesso si associa a serate in compagnia, passate chiacchierando e degustandolo in una delle sue molteplici varianti e tipologie. Che cosa è il Rum e come viene prodotto Il Rum è una bevanda alcolica ricavata dalla distillazione del succo o della melassa ricavata dalla lavorazione della canna da zucchero. Si ottiene tramite l’ebollizione di questi componenti principali, che vengono poi distillati, per essere o immediatamente imbottigliati, al fine di essere utilizzato principalmente come mixer per altri miscelati, o invecchiato all’interno di botti in legno, spesso già utilizzate per invecchiare il cognac od il whisky, per almeno due anni, che lo ...