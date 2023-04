(Di domenica 16 aprile 2023) Il Napoli pareggia con il Verona ed i tifosi dellasognano la rimontasulla squadra di Spalletti. Il Napoli ha pareggiato con il Verona nella settimana che porta alla Champions League, match di ritorno da giocare martedì con il Milan. Rossoneri che pure hanno pareggiato la loro partita con una squadra completamente rivoltata (10 cambi per Pioli). Turnover utilizzato a piene mani anche da Spalletti. Insomma una settimana particolare quella che prevede il ritorno del match dei quarti di finale di Champions League, che ha bloccato anche l’Inter, sconfitta in casa dal Monza.: c’è la? Chi non ha perso colpi, ma senza essere impegnata in Champions League, è lache ha battuto 3-0 lo Spezia fuori casa. Quarta vittoria consecutiva per gli uomini di Sarri che hanno accorciato ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : Incidente d'auto per Ciro Immobile: scontro con un tram a Roma. L'impatto è stato forte ma il capitano della Lazio… - Agenzia_Ansa : Mattinata di grande spavento ma nessuna conseguenza fisica per Ciro Immobile e le sue figlie: il centravanti e capi… - ultimora_pol : #Lazio Il sindaco di #Roma #Gualtieri beccato a giocare a scopa sul cellulare durante la seduta del consiglio, lui… - napolipiucom : Da Roma: 'Lazio credi nello scudetto, la Juve ci fa un favore' #Lazio #napoli #serieA #ForzaNapoliSempre - barellismo1 : Ancora dobbiamo giocare contro Napoli Lazio Roma atalanta PANICO -

- Brutta disavventura per Ciro Immobile sulle strade di. Il capitano dellaè rimasto coinvolto in un incidente stradale: la sua autovettura si è scontrata con un tram non lontano dallo stadio Olimpico . "È passato con il rosso", ha dichiarato ...... 57 Sanabria (T) L'abbraccio tra Paulo Sousa e Ivan Juric (LaPresse) - Calciomercato.itCLASSIFICA SERIE A: Napoli* punti 75,* 61,e Milan* 53, Inter* 51, Atalanta 48, Juventus** e Bologna* ......e si chiude con- Udinese alle 20.45 ( TUTTI GLI HIGHLIGHTS DI SERIE A ). Questo turno di campionato era iniziato venerdì con la vittoria della Cremonese sull'Empoli e il successo dellain ...

Appuntamento a sabato all'Olimpico per la sfida tra Lazio e Torino. Biancocelesti a difesa del secondo posto per il piazzamento Champions ...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...