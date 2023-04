"Da prendere e attaccare al muro": Milan, attacco-choc a Rafa Leao (Di domenica 16 aprile 2023) Probabilmente Rafa Leao è il giocatore più forte del Milan di Stefano Pioli. Eppure, in molti lo contestano, anche tra i tifosi, per la sua indolenza. E tra chi lo contesta ecco anche l'immancabile Antonio Cassano. Al solito alla BoboTv, Fantantonio ha sparato ad alzo zero contro il portoghese. "Leao devastante? Io e Sandro Nesta abbiamo avuto la fortuna di giocare con calciatori che realmente lo erano. Un esempio, un giocatore che mi faceva impazzire era Kakà: in queste partite qua, mi ricordo il gol con il Celtic, faceva la differenza. Leao, anche l'altro giorno con il Napoli ha fatto due sgommate ma mi rimane sempre il punto interrogativo", premette. E ancora, Cassano aggiunge: "Io mi ricordo Ronaldinho al Barcellona lo lasciavano largo a sinistra e ogni volta che gli davano palla faceva gol, ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 16 aprile 2023) Probabilmenteè il giocatore più forte deldi Stefano Pioli. Eppure, in molti lo contestano, anche tra i tifosi, per la sua indolenza. E tra chi lo contesta ecco anche l'immancabile Antonio Cassano. Al solito alla BoboTv, Fantantonio ha sparato ad alzo zero contro il portoghese. "devastante? Io e Sandro Nesta abbiamo avuto la fortuna di giocare con calciatori che realmente lo erano. Un esempio, un giocatore che mi faceva impazzire era Kakà: in queste partite qua, mi ricordo il gol con il Celtic, faceva la differenza., anche l'altro giorno con il Napoli ha fatto due sgommate ma mi rimane sempre il punto interrogativo", premette. E ancora, Cassano aggiunge: "Io mi ricordo Ronaldinho al Barcellona lo lasciavano largo a sinistra e ogni volta che gli davano palla faceva gol, ...

