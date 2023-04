Da Padre Merrin a John Costantine | i 10 migliori esorcisti visti al cinema

(Di domenica 16 aprile 2023) Il successo in sala de L'Esorcista del Papa con Russell Crowe ci spinge ad una riflessione: quali sono ie lepossessioni del? Eccoli: daa The Witch, fino ad Anthony Hopkins e... Michael Keaton! Sguardo torvo, animo burrascoso, una Vespa bianca e rossa, il crocifisso al collo. Ilha scoperto un nuovo antieroe, burbero ma irresistibile, che sfida le forze demoniache professando il bene. Volutamente esagerato nella sua dimensionetografica, nonché ispirato ad una delle figure ecclesiastiche più oscure e controverse, ecco Russell Crowe nei panni diGabriele Amorth ne L'Esorcista del Papa diretto da Julius Avery (qui potete leggere la nostra recensione). Anticonformista e poco avvezzo ai ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... FabGiagnoni : RT @Lucawooly: E padre Merrin muto Nazione di fondamentalisti puritani di merda col cervello bollito dai vostri media assassini - Lucawooly : E padre Merrin muto Nazione di fondamentalisti puritani di merda col cervello bollito dai vostri media assassini -

Ma nel L'Esorcista c'è anche un'altra figura nevralgica e iconica, ossiainterpretato da Max Von Sydow e ispirato al teologo Pierre Teilhard de Chardin. Nemmeno a dirlo, la pellicola di ...... indimenticato Jack Bristow in Alias , che purtroppo qui non interpreta ildi Hannah (se nel ruolo della migliore amica ci fosse stataDungey al posto della Tyler avremmo fatto tris). ...L'esorcista (1973) L'Esorcista: Il Trailer Italiano Ufficiale del Film - HD La carriera americana di von Sydow diventa leggendaria quando William Friedkin lo chiama per il ruolo di, l'...

I 10 migliori esorcisti visti al cinema Movieplayer

Il successo in sala de L'Esorcista del Papa con Russell Crowe ci spinge ad una riflessione: quali sono i migliori esorcisti e le migliori possessioni del cinema Eccoli: da Costantine a The Witch, fin ...