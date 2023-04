#D-Ticket, il nuovo biglietto per viaggiare green & low-cost in Germania (Di domenica 16 aprile 2023) viaggiare green in Germania diventa ancora più facile, con il nuovo D-Ticket: dal prossimo 1° maggio lo speciale “biglietto unico” di Deutsche Bahn e dei suoi partner consente di visitare tutto il Paese con i mezzi del trasporto pubblico locale e regionale in modo comodo, conveniente e rispettoso di clima e ambiente a soli 49 Euro al mese. Milano, 12 aprile 2023 – L’Ente Nazionale Germanico per il Turismo (DZT, Deutsche Zentrale für Tourismus) presenta la nuova iniziativa del governo tedesco: un nuovo biglietto di trasporto da 49 euro per viaggiare green & low-cost in tutta la Germania a partire dal 1 di maggio. Si tratta del D-Ticket di Deutsche ... Leggi su nonewsmagazine (Di domenica 16 aprile 2023)indiventa ancora più facile, con ilD-: dal prossimo 1° maggio lo speciale “unico” di Deutsche Bahn e dei suoi partner consente di visitare tutto il Paese con i mezzi del trasporto pubblico locale e regionale in modo comodo, conveniente e rispettoso di clima e ambiente a soli 49 Euro al mese. Milano, 12 aprile 2023 – L’Ente Nazionale Germanico per il Turismo (DZT, Deutsche Zentrale für Tourismus) presenta la nuova iniziativa del governo tedesco: undi trasporto da 49 euro per; low-in tutta laa partire dal 1 di maggio. Si tratta del D-di Deutsche ...

