Cruna lancia la prima collezione Donna Spring Summer 2023

Leggi su lopinionista

(Di domenica 16 aprile 2023) Un DNA composto da valori molto chiari, consente al brand una crescita rapida e virtuosa. I pilastri su cuiha basato il suo successo sono estremamente attuali: rigoroso Made in Italy e filiera corta, garantiti dalla collaborazione con i laboratori storici della tradizione manifatturiera veneta, design innovativi ma rispettosi dei codici della cultura stilistica italiana, esclusivo utilizzo di materiali pregiati e di ricerca.inizia il suo percorso come brand specializzato nel segmento dei pantaloni da uomo. Collezioni il cui racconto scorre tra artigianalità, tessuti performanti di grande qualità, cura assoluta dei dettagli e una ricerca continua su modellistica e fit. L’innovazione tecnica e stilistica di, valori evidenti del brand, gli hanno consentito di imporsi come uno dei migliori specialisti del pantalone del ...