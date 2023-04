Crozza-Briatore contro le code | “Se non fate parte almeno di un cda state a casa I B&B illudono i poveri di poter viaggiare come noi”

(Di domenica 16 aprile 2023) Nella nuova puntata di Fratelli di– in onda il venerdì in prima serata sul NOVE e in streaming su discovery+ – Maurizionei panni di imprenditore Flaviosul turismo low-cost: “È una cosa vergognosa. C’è troppa genti che vanno in giro… tutti che vanno dappertuttose avessero un’azienda che fattura milioni. Ma se nondiun CDA:vene a! Guarda questo che va in giro con l’air-bag del passeggero aperto, ah no… è la moglie. Lo vedi che la genti povera non deve girare? Questa è tutta genti che va nei Brend & Belfast, quei posti che ci dormi con quinquent… cianquant… quel numero composto da cinque e zero. È una cifra talmente bassa che non riesco neanche a dirla, ci ho il palato che ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ilfattovideo : Crozza-Briatore contro le code: “Se non fate parte almeno di un cda state a casa. I B&B illudono i poveri di poter… - Cristy49053147 : Crozza Briatore 'I poveri che viaggiano si illudono di essere delle persone normali, come NOI' - ziaarsenico : @ca_carrara Ahahah sto morendooo Crozza Briatore un questo momento - ArgoMatrate : @fanpage Crozza, che ha più credibilità di Briatore, lo dice da anni -

