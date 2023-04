Cristina Scuccia rivela come vivrà l’esperienza a L’Isola dei Famosi: “Vedrete vi stupirò” (Di domenica 16 aprile 2023) Cristina Scuccia è pronta a tornare in televisione come concorrente de L’Isola dei Famosi: la naufraga si racconta a Verissimo Cristina Scuccia da domani sera farà parte ufficialmente del cast della 17 esima edizione de L’Isola dei Famosi. Dopo aver abbandonato il convento, Cristina si concentra su una nuova avventura televisiva in qualità di concorrente. La nuova edizione de L’Isola dei Famosi inizierà domani sera in prima serata su Canale 5 che vede al timone la conduttrice Ilary Blasi. Leggi anche –> Incorvassi a Milano: Edoardo rivela come sta. L’esilarante racconto Le dichiarazioni della giovane naufraga: ecco cosa è emerso La giovane naufraga ... Leggi su 361magazine (Di domenica 16 aprile 2023)è pronta a tornare in televisioneconcorrente dedei: la naufraga si racconta a Verissimoda domani sera farà parte ufficialmente del cast della 17 esima edizione dedei. Dopo aver abbandonato il convento,si concentra su una nuova avventura televisiva in qualità di concorrente. La nuova edizione dedeiinizierà domani sera in prima serata su Canale 5 che vede al timone la conduttrice Ilary Blasi. Leggi anche –> Incorvassi a Milano: Edoardosta. L’esilarante racconto Le dichiarazioni della giovane naufraga: ecco cosa è emerso La giovane naufraga ...

