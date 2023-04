Cristina Scuccia non indosserà il bikini a L’Isola Dei Famosi: il motivo (Di domenica 16 aprile 2023) L’ex suora Cristina Scuccia sarà alL’Isola dei Famosi. Lo annuncia lei stessa in un’intervista rilasciata al Corriere della Sera. Per decidere, dice a Chiara Maffoletti, ci ha messo molto tempo: “Ma quando mi è successo di fermarmi alla paura, mentre attraversavo il mio momento di buio, ho capito che non mi portava da nessuna parte. Se ti metti in gioco, invece, scopri cose nuove, di cui non ti credevi capace”. La donna si è lasciata andare ad alcune confessioni in merito al tipo di abbigliamento che indosserà in Honduras. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da L’Isola dei Famosi (@isoladeiFamosi) Lei stessa ha dichiarato che non opterà per il tradizionale bikini ma apporterà ... Leggi su tpi (Di domenica 16 aprile 2023) L’ex suorasarà aldei. Lo annuncia lei stessa in un’intervista rilasciata al Corriere della Sera. Per decidere, dice a Chiara Maffoletti, ci ha messo molto tempo: “Ma quando mi è successo di fermarmi alla paura, mentre attraversavo il mio momento di buio, ho capito che non mi portava da nessuna parte. Se ti metti in gioco, invece, scopri cose nuove, di cui non ti credevi capace”. La donna si è lasciata andare ad alcune confessioni in merito al tipo di abbigliamento chein Honduras. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso dadei(@isoladei) Lei stessa ha dichiarato che non opterà per il tradizionalema apporterà ...

