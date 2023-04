(Di domenica 16 aprile 2023), ovveroSuor, ha trovato la direzione della felicità: l’Isola deima senzaper non urtare le sensibilità. Lasciato da tempo il velo per inseguire la passione per la musica,religiosa è una naufraga della nuova edizione – la numero 17 – dell’Isola dei, il reality in onda da lunedì 17 aprile, in prima serata su Canale 5.è una naufraga dell’Isola dei2023 (Instagram)Il programma Al timone dell’Isola dei, per il terzo anno consecutivo, c’è Ilary Blasi e l’inviato speciale in Honduras è ancora una volta Alvin mentre in studio gli opinionisti sono Vladimir Luxuria e, per la prima volta, Enrico Papi. I 16 ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Luce_news : Cristina Scuccia all’Isola dei Famosi. Ma niente bikini per l’ex suora - Silviat76176 : RT @gossipnewitalia: Cristina Scuccia dice si al L’Isola Dei Famosi ma non è ancora pronta nel dire si al bikini, scopriamo insieme il perc… - Dania : Adoro la parabola di Cristina Scuccia, ex suora con la passione per il canto, che scopre lo spettacolo, abbandona i… - GF_diretta : #IsoladeiFamosi #isola Fiore Argento, Andrea Lo Cicero, Corinne Cléry, Marco Predolin, Pamela Camassa, Helena Prest… - trilobiiusgrou : RT @MediasetTgcom24: 'Isola dei Famosi', Cristina Scuccia si prepara a sbarcare in Honduras: ma niente bikini per l'ex suora #isoladeifamo… -

Leggi Anche 'Isola dei Famosi',si prepara a sbarcare in Honduras: ma niente bikini per l'ex suora Leggi Anche 'Isola dei Famosi 2023', ecco i concorrenti in Honduras E' di nuovo tempo di Isola dei famosi dunque. ...Suorha deciso di lasciare il velo e dedicarsi alla sua carriera musicale . Nei prossimi giorni vedremoritornare in TV dopo l'intervista nei salottini di ' Verissimo ', condotto da Silvia Toffanin, con l'obbiettivo di farsi conoscere al grande pubblico da casa sbarcando in Honduras per ......Andrea Lo Cicero Corinne Clery Paolo Noise Marco Mazzoli Helena Prestes Pamela Camassa Christopher Leoni Nathaly Caldonazzo Alessandro Cecchi Paone Simone Antolini Claudia Motta...

Cristina Scuccia all'Isola dei Famosi: «Ma per me niente bikini, indosserò pantaloncini» Open

"L'Isola dei famosi" è pronta a riaprire. Da lunedì 17 aprile, in prima serata su Canale 5, prende il via la nuova edizione del reality condotto, per il terzo anno consecutivo, da Ilary Blasi. Inviato ...Intervistata dal "Corriere della Sera", Cristina Scuccia ha parlato della sua prossima esperienza in Honduras per il reality "L'isola dei famosi".