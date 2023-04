(Di domenica 16 aprile 2023) La regina italiana dei cartoon entra per la prima volta nell’universo videoludico con il brano Ti cercherò

Cristina D'Avena, dalle sigle dei cartoni animati al videogioco Genshin Impact la Repubblica

E' uscito venerdì 14 aprile "Ti cercherò" il brano interpretato da Cristina D'Avena che celebra “Genshin Impact”, il videogioco del momento, popola ...E' stata creata da Vincenzo Leone, adattata sulle note di "Occhi di gatto", la colonna sonora del famoso cartone animato che faceva compagnia a bambini e adolescenti negli anni Ottanta. Le mani di Mem ...