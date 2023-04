Cricca scoppia a piangere | le belle parole di Maria De Filippi che blocca la registrazione

Leggi su biccy

(Di domenica 16 aprile 2023) Chi ha partecipato come pubblico alladella quinta puntata di Amici era già a conoscenza del fatto che verso la fine,Dehato laper far riprendereche aveva avuto un momento di sconforto. Il crollo del cantante è avvenuto proprio nel corso degli ultimi minuti della puntata, quando i giudici erano stati chiamati a scegliere chi salvare fra lui, Ramon Agnelli e Federica Andreani. “Sei sicuro che stai bene? Ormai ho imparato a conoscerti” – ha dettoDe– “Quando diventi muto e il mutismo è prolungato mi devo sempre preoccupare. Ti voglio dire un po’ di cose: che è normale che anche un ragazzo pianga, ci sta tutto. Che questo non toglie niente alla tua persona, ...