Creme ‘miracolose’ suggerite sui social | la dermatologa mette in guardia | “Vi distruggete la barriera cutanea | è un mondo pericolisissimo”

Creme 'miracolose' suggerite sui social, la dermatologa mette in guardia: "Vi distruggete la barriera cutanea, è un mondo pericolosissimo" (Di domenica 16 aprile 2023) Quale siero per il viso utilizzare, come farlo e come non farlo. Sono numerosissimi i video che girano su TikTok riguardo alla cura della pelle. Fin qui nulla di male, se non fosse che molti di questi sono pubblicati da persone che non ne hanno i titoli. Ne abbiamo parlato con la dottoressa Ines Mordente, dermatologo, medico estetico e venereologo, molto attiva sui social: "Li utilizzo per fare divulgazione scientifica, è l'unico modo per contrastare la cattiva informazione", ha spiegato a FQMagazine. Spesso su TikTok ci si imbatte in beauty influencer che danno consigli di bellezza: "Usa questo siero", "Utilizza questo acido", cosa ne pensa lei, da professionista del settore?Penso che sia pericolosissimo, il mondo della dermatologia e dermoestetica è molto spesso preso d'assalto da figure non adatte che influenzano il pubblico in base ai rapporti ...

