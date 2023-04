Covid e caro bollette fanno esplodere la spesa pubblica | Sanità in tilt

(Di domenica 16 aprile 2023) Nel 2022 lacomplessiva per il mantenimento della struttura statale ha raggiunto i 115,2 miliardi euro, una soglia mai toccata prima. Un importo record, quest'ultimo, più del doppio dei 51,5 miliardi che laamministrazione ha speso l'anno scorso per gli investimenti che servono a realizzare o implementare i servizi (impianti e macchinari nell'istruzione,, trasporti, etc.), costruzioni e opere diutilità (ospedali, scuole, asili, infrastrutture viarie) e ad acquisire prodotti di proprietà intellettuale (ricerca e sviluppo, software, etc.). A calcolarlo è l'Ufficio studi della Cgia di Mestre, che sottolinea come, a spingere all'insù i costi di mantenimento, in particolar modo negli ultimi anni, ci ha pensato ile, recentemente, anche il...

Va comunque sottolineato che a spingere all'insù i costi di mantenimento, in particolar modo negli ultimi anni, ci ha pensato ile, recentemente, anche ilbollette. Con l'avvento della ...Quando tutti in ufficio ci siamo vaccinati contro ilcon 2 dosi, il direttore generale ci ...italiana " e ci tiene a salvaguardare i diritti delle donne Secondo Lei chi paga il prezzo più...Ilbollette avanza, e i prezzi dell' elettricità aumentano nuovamente. Da luglio 2023 in poi, ... termine che comprende il biennio, post -e inizio della guerra . ' ARTICOLO ...

