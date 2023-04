Costo del lavoro, i dati Eurostat. In Italia è sotto la media Ue: 29,4 euro l’ora contro i 40 della Francia e 39,5 della Germania (Di domenica 16 aprile 2023) In Italia il Costo orario del lavoro sostenuto dai datori (compresi contributi, tasse ed eventuali bonus) è inferiore alla media Ue: 29,4 euro all’ora, molto sotto i 39,5 euro della Germania e i 40,8 euro della Francia. Sono i nuovi dati diffusi da eurostat, che smentiscono la vulgata secondo la quale il “cuneo” Italiano sarebbe insostenibile per le imprese. I costi più bassi si registrano in Bulgaria (8,2 euro) e Romania (9,5 euro), Paesi nei quali tendono a delocalizzare le aziende che puntano a tagliare i costi. I più alti si pagano ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 16 aprile 2023) Inilorario delsostenuto dai datori (compresi contributi, tasse ed eventuali bonus) è inferiore allaUe: 29,4al, moltoi 39,5e i 40,8. Sono i nuovidiffusi da, che smentiscono la vulgata secondo la quale il “cuneo”no sarebbe insostenibile per le imprese. I costi più bassi si registrano in Bulgaria (8,2) e Romania (9,5), Paesi nei quali tendono a delocalizzare le aziende che puntano a tagliare i costi. I più alti si pagano ...

