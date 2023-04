Vai agli ultimi Twett sull'argomento... rtl1025 : ?? Dopo 12 giorni l'ex presidente del Consiglio #SilvioBerlusconi lascia la terapia intensiva dell'ospedale San Raf… - PressReview99 : Silvio Berlusconi esce dalla terapia intensiva: «Costante miglioramento» - sportli26181512 : Berlusconi lascia la terapia intensiva: trasferito in un reparto di degenza ordinaria: Berlusconi lascia la terapia… - lellagolfo : La bella notizia: @Silvio @berlusconi esce dalla terapia intensiva: «Costante miglioramento» auguri!! - luigi_ambruosi_ : @fsitaliane avanti così! ?????????? Ma non ci si culli sugli allori, perché è necessario garantire un miglioramento ed u… -

Le condizioni dell'attuale patron del Monza sono state riportate innegli ultimi giorni, dopo che il ricovero si era reso necessario per le complicanze dovute a una forma ...Nei giorni scorsi i medici che lo hanno in cura hanno detto chiaramente che dopo giorni difficili e critici si è avuto un. L'ex premier, che in questi giorni ha avuto ...L'instabilità sarà unaper tutta la giornata di oggi su gran parte della Penisola, ... In serata tempo incon cieli sereni o poco nuvolosi; residue precipitazioni sulle Alpi di ...

"Costante miglioramento". Berlusconi lascia la terapia intensiva ilGiornale.it

Silvio Berlusconi avrebbe lasciato il reparto di terapia intensiva dell'ospedale San Raffaele di Milano e ora sarebbe ricoverato in un reparto di degenza ordinaria ...Milano, 16 aprile 2023 - Silvio Berlusconi esce dalla terapia intensiva. Il leader di Forza Italia è stato trasferito in un reparto di degenza ordinario dell'opsedale San Raffaele. Gli ultimi bolletti ...