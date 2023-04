Così Rublev ha superato Rune: gli highlights (Di domenica 16 aprile 2023) Nella finale del Montecarlo Masters 1000, Andrey Rublev batte in rimonta (5 - 7, 6 - 2, 7 - 5) il 19enne talento danese Holger Rune in circa due ore e mezza di ... Leggi su video.gazzetta (Di domenica 16 aprile 2023) Nella finale del Montecarlo Masters 1000, Andreybatte in rimonta (5 - 7, 6 - 2, 7 - 5) il 19enne talento danese Holgerin circa due ore e mezza di ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... leftsnoopy : RT @BimbePeppe: Andrei Rublev, russo, vincitore torneo Montecarlo ?? durante premiazione, acclamato da pubblico dichiara: “grazie a tutti, p… - Gog3ta2 : @GaretJax81 Stra d'accordo su tutta la linea. Tra l'altro a me piace tanto Rublev, ma non è ancora riuscito a vari… - massimo_rimessi : RT @BimbePeppe: Andrei Rublev, russo, vincitore torneo Montecarlo ?? durante premiazione, acclamato da pubblico dichiara: “grazie a tutti, p… - Andmor12 : RT @BimbePeppe: Andrei Rublev, russo, vincitore torneo Montecarlo ?? durante premiazione, acclamato da pubblico dichiara: “grazie a tutti, p… - freaktellers : Comunque vedere Rublev così emozionato per il suo primo 1000 mi ha scaldato il cuore ???? -