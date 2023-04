"Cosa c'entra il governo". Artem Uss, Massimo Franco fa impazzire Gomez (Di domenica 16 aprile 2023) Le responsabilità della fuga di Artem Uss, l'uomo d'affari russo scappato dagli arresti domiciliari a Milano ventiquattro ore prima dell'estradizione negli USA per frode bancaria e violazione dell'embargo verso il Venezuela, è oggetto di dibattito a “In Onda”, il talk su La7, domenica 16 aprile. Il direttore de “ilfattoquotidiano.it”, Peter Gomez, è convinto che qualcuno abbia spinto il ministro di Grazia e Giustizia, Carlo Nordio, a sbagliare e che Artem Uss sia stato aiutato. Il giornalista Massimo Franco ha replicato: “Sì, ma chi? Non si può dire: questo governo o i servizi segreti. Lo ha fatto fuggire qualcuno, ma bisogna capire chi sono stati gli amici”, “Lo capiremo dall'inchiesta, ma non sapremo mai se questo sia evaso perché hanno chiesto ai nostri di voltarsi dall'altra ... Leggi su iltempo (Di domenica 16 aprile 2023) Le responsabilità della fuga diUss, l'uomo d'affari russo scappato dagli arresti domiciliari a Milano ventiquattro ore prima dell'estradizione negli USA per frode bancaria e violazione dell'embargo verso il Venezuela, è oggetto di dibattito a “In Onda”, il talk su La7, domenica 16 aprile. Il direttore de “ilfattoquotidiano.it”, Peter, è convinto che qualcuno abbia spinto il ministro di Grazia e Giustizia, Carlo Nordio, a sbagliare e cheUss sia stato aiutato. Il giornalistaha replicato: “Sì, ma chi? Non si può dire: questoo i servizi segreti. Lo ha fatto fuggire qualcuno, ma bisogna capire chi sono stati gli amici”, “Lo capiremo dall'inchiesta, ma non sapremo mai se questo sia evaso perché hanno chiesto ai nostri di voltarsi dall'altra ...

