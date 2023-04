Cosa c’è nel referto presentato dall’Inter per Lukaku – SI (Di domenica 16 aprile 2023) L’Inter ha fatto ricorso per la squalifica rimediata da Romelu Lukaku contro la Juventus. La società si appoggerà a un precedente illustre. RICORSO – L’Inter aveva tempo fino a lunedì 17 per fare ricorso alla squalifica inflitta a Romelu Lukaku. L’episodio dello Stadium è stato vergognoso, la società ha aspettato però il referto dell’arbitro e la relazione dei delegati della Procura Federale. Dopo aver visionato i documenti, L’Inter si è subito mossa. Nel ricorso presentato, secondo quanto si legge nell’esclusiva di Sportitalia, l’Inter si appoggerà al precedente di Sulley Muntari a Pescara. Nel 2017 venne squalificato per una seconda ammonizione, come Lukaku. Il motivo era comportamento non regolamentare, lo stesso della seconda ammonizione dell’attaccante nerazzurro. In quel caso Muntari era stato ... Leggi su inter-news (Di domenica 16 aprile 2023) L’Inter ha fatto ricorso per la squalifica rimediata da Romelucontro la Juventus. La società si appoggerà a un precedente illustre. RICORSO – L’Inter aveva tempo fino a lunedì 17 per fare ricorso alla squalifica inflitta a Romelu. L’episodio dello Stadium è stato vergognoso, la società ha aspettato però ildell’arbitro e la relazione dei delegati della Procura Federale. Dopo aver visionato i documenti, L’Inter si è subito mossa. Nel ricorso, secondo quanto si legge nell’esclusiva di Sportitalia, l’Inter si appoggerà al precedente di Sulley Muntari a Pescara. Nel 2017 venne squalificato per una seconda ammonizione, come. Il motivo era comportamento non regolamentare, lo stesso della seconda ammonizione dell’attaccante nerazzurro. In quel caso Muntari era stato ...

