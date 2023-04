Corsa clandestina tra moto ad Anacapri: 4 giovani nei guai – VIDEO (Di domenica 16 aprile 2023) Tempo di lettura: 2 minutiUna Corsa di moto a velocità folli organizzata sulle strade di Anacapri, un’azzardo che poteva trasformarsi in tragedia se non fossero intervenuti i carabinieri a interrompere la competizione organizzata in favore dei social. Erano trascorse da poco le 21 – ieri sera – quando lungo la strada che collega il centro di Anacapri con il Faro, un gruppetto di giovani isolani, tutti tra i 19 e i 20 anni, dava il via ad una gara all’insegna della velocità e dello sprezzo del pericolo. Una vera e propria competizione su due ruote con picchi di velocità che toccavano i 170 km/h con tanto di VIDEO postati sui social, in particolare Tik Tok, dagli stessi partecipanti. Una sfida a tutta velocità – con tanto di starter e di cameramen per riprendere la gara – che poteva ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 16 aprile 2023) Tempo di lettura: 2 minutiUnadia velocità folli organizzata sulle strade di, un’azzardo che poteva trasformarsi in tragedia se non fossero intervenuti i carabinieri a interrompere la competizione organizzata in favore dei social. Erano trascorse da poco le 21 – ieri sera – quando lungo la strada che collega il centro dicon il Faro, un gruppetto diisolani, tutti tra i 19 e i 20 anni, dava il via ad una gara all’insegna della velocità e dello sprezzo del pericolo. Una vera e propria competizione su due ruote con picchi di velocità che toccavano i 170 km/h con tanto dipostati sui social, in particolare Tik Tok, dagli stessi partecipanti. Una sfida a tutta velocità – con tanto di starter e di cameramen per riprendere la gara – che poteva ...

