Correa | il volto del fallimento di Inzaghi in campionato Troppo poco

Leggi su inter-news

(Di domenica 16 aprile 2023) Joaquinrappresenta a pieno ildi Simoneine con l’Inter. Lo Scudetto mancato per due mesi da retrocessione l’anno scorso, il quarto posto che sta per sfumare adesso.– Simonecon l’Inter inha fallito. La rappresentazione perfetta dei suoi due anni di Serie A in nerazzurro è Joaquin, il suo pupillo, il prediletto voluto e desiderato per settimane intere due estati fa. L’argentino è arrivato a Milano per la bellezza di trenta milioni di euro, ma non ha mai dimostrato di valere i soldi spesi dalla società. Infortuni, prestazioni inaccettabili e occasioni continuamente sprecate. Nelle ultime settimane, causa Champions League,ha optato per una rotazione ...