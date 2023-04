Coppia gay accusata di abusi sui figli minorenni degli amici: l'incubo per un 15enne e due fratellini di 14 anni (Di domenica 16 aprile 2023) Avrebbero abusato sessualmente di un ragazzino di 15 anni, figlio di una loro Coppia di amici, di cui avevano la piena fiducia. Due uomini gay di 42 e 48 anni, sposati e residenti nel Salento , sono ... Leggi su leggo (Di domenica 16 aprile 2023) Avrebbero abusato sessualmente di un ragazzino di 15o di una lorodi, di cui avevano la piena fiducia. Due uomini gay di 42 e 48, sposati e residenti nel Salento , sono ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... janemancino : @CesareBM E perché mai? Si tratta sempre di considerare il diritto del bambino. Sempre per questo diritto, è alluci… - PattiGiuliani : La coppia gay che abusava dei figli degli amici. Avrebbero accolto in casa i figli minorenni dei loro amici e avre… - janemancino : Non discuto l’amore certo che danno al figlio. Ma essere genitori mi spiace ma non è un diritto e essere ricchi non… - AngeloB76101137 : @Gigiabar @ZanAlessandro @EU_Commission È una coppia di uomini gay pensi che non reclamerà un figlio per loro anche ? - SLuciadiBudoia : RT @radio_zek: Nuova legge anti-#LGBT+ in #Ungheria, dopo quella sulla “propaganda”. Ora chiunque potrà denunciare anonimamente una coppi… -