Convocati Fiorentina: out a sorpresa un titolare (Di domenica 16 aprile 2023) La lista dei Convocati della Fiorentina per il match contro l'Atalanta: manca Sofyan Amrabat, per motivi ancora da chiarire. I Viola... Leggi su calciomercato (Di domenica 16 aprile 2023) La lista deidellaper il match contro l'Atalanta: manca Sofyan Amrabat, per motivi ancora da chiarire. I Viola...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportli26181512 : Convocati Atalanta: Koopmeiners ce la fa, Lookman no: Di seguito la lista dei convocati dell'Atalanta diramata dal… - Fiorentinanews : Pesantissima assenza a centrocampo per #Italiano. Aggregato #Kayode per la sfida all'#Atalanta: ecco i convocati de… - acffiorentina : CONVOCATI | ?? I Viola per #FiorentinaAtalanta ?? #ForzaViola #Fiorentina #ACFFiorentina - Fiorentinanews : #Gasperini ritrova un centrocampista per la panchina, ma non riesce a recuperare #Pasalic. I convocati dell'… - tuttoatalanta : Dea, 21 i convocati di Gasperini in vista della Fiorentina: c’è Bernasconi -

Fiorentina - Atalanta, ecco i convocati di Gian Piero Gasperini I convocati di Gian Piero Gasperini per la partita di domani che vedrà l'Atalanta affrontare la Fiorentina in trasferta Tramite il comunicato ufficiale, l'Atalanta ha diramato la lista convocati di Gian Piero Gasperini in vista della sfida contro la ... Inter - Monza, probabili formazioni: Inzaghi stravolge l'attacco, Sensi guida i brianzoli Nelle retrovie ecco de Vrij, a centrocampo la nota lieta è il ritorno nella lista dei convocati di ... Juventus e Fiorentina). Anche il Monza allenato da Raffaele Palladino, al quale manca soltanto la ... Napoli in calo, ma attenzione Milan: torna Osimhen... ...riceverà il Verona e ci sembra nettamente favorito anche per il ritorno di Osimhen tra i convocati. ... La Fiorentina vince 4 - 1 in Polonia contro il Lech Poznan, con un Nico Gonzalez da spettacolo ... di Gian Piero Gasperini per la partita di domani che vedrà l'Atalanta affrontare lain trasferta Tramite il comunicato ufficiale, l'Atalanta ha diramato la listadi Gian Piero Gasperini in vista della sfida contro la ...Nelle retrovie ecco de Vrij, a centrocampo la nota lieta è il ritorno nella lista deidi ... Juventus e). Anche il Monza allenato da Raffaele Palladino, al quale manca soltanto la ......riceverà il Verona e ci sembra nettamente favorito anche per il ritorno di Osimhen tra i. ... Lavince 4 - 1 in Polonia contro il Lech Poznan, con un Nico Gonzalez da spettacolo ... Fiorentina, i convocati di Italiano: solo tre centrali a disposizione Calciomercato.com AMRABAT, Problemi alla schiena: salterà l'Atalanta Problemi alla schiena per Sofyan Amrabat: il regista della Fiorentina - secondo quanto appreso da Firenzeviola.it - non è stato convocato per la sfida di domani sera contro l'Atalanta ... Fiorentina-Atalanta, vota la FORMAZIONE dei TIFOSI Ora tocca a voi esprimere il vostro giudizio e dirci chi schierereste dal primo minuto contro i viola Gasperini ha convocato 21 elementi per Fiorentina-Atalanta. Voi chi mandereste in campo se foste a ... Problemi alla schiena per Sofyan Amrabat: il regista della Fiorentina - secondo quanto appreso da Firenzeviola.it - non è stato convocato per la sfida di domani sera contro l'Atalanta ...Ora tocca a voi esprimere il vostro giudizio e dirci chi schierereste dal primo minuto contro i viola Gasperini ha convocato 21 elementi per Fiorentina-Atalanta. Voi chi mandereste in campo se foste a ...