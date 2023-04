Continua la normalizzazione in Medio Oriente: nuovi contatti diplomatici Turchia-Egitto, il ministro siriano in Arabia saudita dopo 12 anni (Di domenica 16 aprile 2023) Non sembra arrestarsi la dinamica “multidirezionale” di riavvicinamenti tra Paesi del Medio Oriente: è delle ultime 48 ore sia la notizia della storica visita del ministro degli Esteri siriano a Riyad, dopo più di 12 anni, che quella della ripresa delle relazioni diplomatiche tra Turchia ed Egitto. Non sarà una “stagione dell’amore” quella in corso da qualche mese nell’area, ma appare perlomeno come la stagione delle normalizzazioni: emerse sui media regionali in modo repentino, quasi sorprendente, covavano in modalità diverse da qualche mese, in certi casi da qualche anno. La ripresa delle relazioni diplomatiche tra i due “giganti” regionali, Arabia saudita e Iran aveva “fermentato” in due anni di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 16 aprile 2023) Non sembra arrestarsi la dinamica “multidirezionale” di riavvicinamenti tra Paesi del: è delle ultime 48 ore sia la notizia della storica visita deldegli Esteria Riyad,più di 12, che quella della ripresa delle relazioni diplomatiche traed. Non sarà una “stagione dell’amore” quella in corso da qualche mese nell’area, ma appare perlomeno come la stagione delle normalizzazioni: emerse sui media regionali in modo repentino, quasi sorprendente, covavano in modalità diverse da qualche mese, in certi casi da qualche anno. La ripresa delle relazioni diplomatiche tra i due “giganti” regionali,e Iran aveva “fermentato” in duedi ...

