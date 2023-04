Consorzio Bim | “Modalità del PNRR rischiano di strozzare i Comuni”

Leggi su bergamonews

(Di domenica 16 aprile 2023) Bergamo. Si è svolta sabato 15 aprile, alle 9.30, alla Casa del Giovane (Sala degli Angeli), in Via Gavazzeni, 13, a Bergamo, l’Assemblea Generale Ordinaria delBIM del Lago di Como e dei fiumi Brembo e Serio. Alla presenza di 72 fra sindaci e loro delegati dei 127aderenti al(Val Seriana, Val Brembana, Valle Imagna, Val San Martino,Rivieraschi dell’Isola Bergamasca), sono state sviluppate questioni importanti della vita dell’ente, che svolge un ruolo determinante per tutelare il patrimonio montano e promuovere lo sviluppo dei paesi che vi sono perimetrati. Quale ente pubblico funzionale non economico, infatti, ilBIM gestisce il sovra-canone, cioè l’indennizzo per il prelievo dell’acqua da questi territori per la produzione di energia idroelettrica. ...