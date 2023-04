Condò: «Inter, attacco da rinnovare! Ricorrenza sinistra post 2010» (Di domenica 16 aprile 2023) Condò analizza l’ennesima sconfitta dell’Inter. Il giornalista allarma sul parco offensivo nerazzurro, che è da rinnovare e ricambiare tutto in estate RINNOVAMENTO ? Paolo Condò non ha dubbi: per l’Inter attacco da rifondare. Le sue parole su Sky Sport: «Si è aperta una voragine nell’Inter in avanti. Cinque partite senza segnare: un gol inutile a La Spezia, il gol dell’esterno Gosens e il rigore di Lukaku in Coppa Italia. In Champions League c’è stato un solo gol degli attaccanti. Escludendo i rigori, la siccità che c’è davanti va ormai al di là delle situazioni contingenti in cui hai sfortuna e non riesci a segnare. L’anno prossimo occorre un vero e proprio rinnovamento completo del parco attaccanti. Ho pensato a quello che dicevamo lo scorso anno del Napoli. Ho l’impressione che dopo ... Leggi su inter-news (Di domenica 16 aprile 2023)analizza l’ennesima sconfitta dell’. Il giornalista allarma sul parco offensivo nerazzurro, che è da rinnovare e ricambiare tutto in estate RINNOVAMENTO ? Paolonon ha dubbi: per l’da rifondare. Le sue parole su Sky Sport: «Si è aperta una voragine nell’in avanti. Cinque partite senza segnare: un gol inutile a La Spezia, il gol dell’esterno Gosens e il rigore di Lukaku in Coppa Italia. In Champions League c’è stato un solo gol degli attaccanti. Escludendo i rigori, la siccità che c’è davanti va ormai al di là delle situazioni contingenti in cui hai sfortuna e non riesci a segnare. L’anno prossimo occorre un vero e proprio rinnovamento completo del parco attaccanti. Ho pensato a quello che dicevamo lo scorso anno del Napoli. Ho l’impressione che dopo ...

