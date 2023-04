Concorso Corte di Appello di Brescia: Nomina a Giudice di Pace (Di domenica 16 aprile 2023) La Corte di Appello di Brescia ha emesso una Procedura di Selezione per l’ammissione al tirocinio ai fini della Nomina a Giudice Onorario di Pace e a Vice Procuratore Onorario. Il Consiglio Superiore della Magistratura ha emesso una Pubblica Selezione per assegnare la Nomina a Giudice di Pace per la Città di Brescia e altre Province nella Regione Lombardia. Si tratta di Personale Altamente qualificato in possesso di requisiti molto specifici. Il Bando é esplicativo e racchiude in sé tutte le informazioni utili per l’inoltro della Candidatura. Per partecipare al Bando di Concorso serve laurea magistrale in giurisprudenza, esperienza pregressa nel settore, età compresa tra i 27 e i 60 anni, ... Leggi su posizioniaperte (Di domenica 16 aprile 2023) Ladidiha emesso una Procedura di Selezione per l’ammissione al tirocinio ai fini dellaOnorario die a Vice Procuratore Onorario. Il Consiglio Superiore della Magistratura ha emesso una Pubblica Selezione per assegnare ladiper la Città die altre Province nella Regione Lombardia. Si tratta di Personale Altamente qualificato in possesso di requisiti molto specifici. Il Bando é esplicativo e racchiude in sé tutte le informazioni utili per l’inoltro della Candidatura. Per partecipare al Bando diserve laurea magistrale in giurisprudenza, esperienza pregressa nel settore, età compresa tra i 27 e i 60 anni, ...

