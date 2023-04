Concorsi Roma 2023, al via 2.300 assunzioni: profili richiesti, requisiti e come fare domanda (Di domenica 16 aprile 2023) Il Comune di Roma ha approvato il Piano assunzioni 2023/2025 e il Regolamento per l’accesso agli impieghi. Le delibere porteranno all’assunzione di 2.300 persone e non solo. 1500 dipendenti saranno assunti dalla Pubblica amministrazione ed entro la fine di aprile è previsto anche il bando di concorso per 800 assunzioni nella Polizia Locale. Ecco tutti i dettagli. Concorso Inps 2023, bando per 701 medici: requisiti e come candidarsi Concorsi a Roma nel 2023: previste 2mila assunzioni Con l’approvazione delle delibere ci saranno migliaia di assunzioni e oltre 2mila progressioni di carriera. Tra i profili ricercati ci sono 60 funzionari economici; 400 insegnanti della ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 16 aprile 2023) Il Comune diha approvato il Piano/2025 e il Regolamento per l’accesso agli impieghi. Le delibere porteranno all’assunzione di 2.300 persone e non solo. 1500 dipendenti saranno assunti dalla Pubblica amministrazione ed entro la fine di aprile è previsto anche il bando di concorso per 800nella Polizia Locale. Ecco tutti i dettagli. Concorso Inps, bando per 701 medici:candidarsinel: previste 2milaCon l’approvazione delle delibere ci saranno migliaia die oltre 2mila progressioni di carriera. Tra iricercati ci sono 60 funzionari economici; 400 insegnanti della ...

