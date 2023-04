Compostiera fai da te Come realizzarla in modo facile ed economico

Leggi su pianetadonne.blog

(Di domenica 16 aprile 2023) Riciclare deve diventare tra le nostre mani una vera e propria arte. Ancora oggi, purtroppo, non si ha bene in mente cosa sia effettivamente il riciclo e tutte le sue capacità. Tuttavia ci si sta sempre più avvicinando alla consapevolezza di voler approfondire questo argomento che è fondamentale per migliorare il proprio stile di vita. Proprio per questo riciclare quegli oggetti che altrimenti finirebbero dritti nella spazzatura deve diventare una vera e propria sana abitudine. Un’arte, appunto, a cui dedicarsi. Per farlo bisogna partire dal compostaggio fino ad arrivare poi al riciclo creativo. Niente panico: il compostaggio domestico non è nulla di complicato e di così difficile da fare. Con il compostaggio si andrà a ricreare lo stesso processo che avviene in natura ovvero la decomposizione. Per portare a termine questo proposito bisogna innanzitutto procurarsi un contenitore ...