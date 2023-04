Compagna di squadra su Ituma: “Colpa di tutti, nessuno ascolta” (Di domenica 16 aprile 2023) Sara Bonifacio, centrale 26enne della Igor Volley Novara, si è espressa sulla vicenda che ha coinvolto la sua Compagna Julia Ituma: “Sento mille voci intorno a me dire: Non e’ Colpa di nessuno, ma non credo sia cosi’, penso sia un po’ Colpa di tutto e di tutti” . Bonifacio continua su Facebook con l’addio alla sua Compagna: “Ciao Titu, mi ritrovo a riflettere per provare a trovare un perché a ciò che e’ accaduto ma purtroppo so che le mie domande non otterranno risposta. Il dolore che provo mi svuota ma allo stesso tempo mi pare poco se paragonato a ciò che ti affliggeva dentro. Viviamo in un mondo fatto di persone che si convincono a dover essere forti, un mondo dove le debolezze non sono mai accettate ed essere fragili e’ quasi una vergogna. Un mondo che ti spinge a ... Leggi su sportface (Di domenica 16 aprile 2023) Sara Bonifacio, centrale 26enne della Igor Volley Novara, si è espressa sulla vicenda che ha coinvolto la suaJulia: “Sento mille voci intorno a me dire: Non e’di, ma non credo sia cosi’, penso sia un po’di tutto e di” . Bonifacio continua su Facebook con l’addio alla sua: “Ciao Titu, mi ritrovo a riflettere per provare a trovare un perché a ciò che e’ accaduto ma purtroppo so che le mie domande non otterranno risposta. Il dolore che provo mi svuota ma allo stesso tempo mi pare poco se paragonato a ciò che ti affliggeva dentro. Viviamo in un mondo fatto di persone che si convincono a dover essere forti, un mondo dove le debolezze non sono mai accettate ed essere fragili e’ quasi una vergogna. Un mondo che ti spinge a ...

