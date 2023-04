Come sta Ciro Immobile? Incidente contro un tram, auto distrutta – VIDEO (Di domenica 16 aprile 2023) Domenica di grande paura per Ciro Immobile, capitano della Lazio, in seguito al grave Incidente avvenuto a Roma, mentre era alla guida della sua auto. Il calciatore si sarebbe schiantato contro un tram con la sua Land Rover, letteralmente distrutta. Come sta? Incidente Ciro Immobile: Come sta Secondo quanto reso noto da un comunicato stampa... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di domenica 16 aprile 2023) Domenica di grande paura per, capitano della Lazio, in seguito al graveavvenuto a Roma, mentre era alla guida della sua. Il calciatore si sarebbe schiantatouncon la sua Land Rover, letteralmentesta?sta Secondo quanto reso noto da un comunicato stampa... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

