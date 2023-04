Coltivare il basilico senza sbagliare per averlo sempre a disposizione

Leggi su pianetadonne.blog

(Di domenica 16 aprile 2023) È arrivata la primavera, finalmente possiamoil! Che sia in vaso su balconi o terrazzi, o in terra negli orti e nei giardini, il suo aroma persistente conquista e ingolosisce, conducendoci in cucina per godere del suo gusto che ben si sposa con le ricette della dieta mediterranea. Ma riuscire a mantenere una piantina sana e rigogliosa non è poi così semplice, si commettono spesso errori banali che non giovano alla sua salute. Vediamo insieme come fare per poter godere delle sue foglioline verde smeraldo, così preziose per i nostri piatti e per il nostro palato. Pronte a prendere appunti? Noi iniziamo!il: ecco come procedere per ottenere una piantina rigogliosa Innanzitutto è bene sapere che è proprio questa la stagione migliore peril ...