Colpo di Stato in Sudan: decine di morti, italiani in trappola (Di domenica 16 aprile 2023) È caos totale in Sudan, uno dei più grandi paesi dell’Africa, nonché dei più poveri. Continua ad aggravarsi il bilancio degli scontri tra le forze armate regolari e le forze di supporto rapido (Rsf), ossia i paramilitari filorussi insorti, cominciati il 15 aprile. Le persone uccise sono almeno 56. I feriti sono circa 600, stando alle cifre che su Twitter dichiara il Comitato centrale dei medici Sudanesi. Nella capitale Khartoum ci sono stati 25 morti e 302 feriti. Tra le vittime ci sono sia civili che militari. Secondo il Quotidiano Nazionale sarebbero almeno 150 gli italiani che lavorano e operano in Sudan rimasti in trappola. Golpe in Sudan: chiuso lo spazio aereo a Karthoum. Foto Twitter @Radio1RaiSudan, ong italiana bloccata Fra questi anche un ... Leggi su velvetmag (Di domenica 16 aprile 2023) È caos totale in, uno dei più grandi paesi dell’Africa, nonché dei più poveri. Continua ad aggravarsi il bilancio degli scontri tra le forze armate regolari e le forze di supporto rapido (Rsf), ossia i paramilitari filorussi insorti, cominciati il 15 aprile. Le persone uccise sono almeno 56. I feriti sono circa 600, stando alle cifre che su Twitter dichiara il Comitato centrale dei mediciesi. Nella capitale Khartoum ci sono stati 25e 302 feriti. Tra le vittime ci sono sia civili che militari. Secondo il Quotidiano Nazionale sarebbero almeno 150 gliche lavorano e operano inrimasti in. Golpe in: chiuso lo spazio aereo a Karthoum. Foto Twitter @Radio1Rai, ong italiana bloccata Fra questi anche un ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... LaVeritaWeb : #LaVeritàdioggi Tasse del lockdown, arriva il conto ???La favola di Vendola sull’utero in affitto? Bugia senza li… - AntonellaNapoli : La situazione in #Sudan si aggrava e si sta internazionalizzando. Oltre al coinvolgimento dei mercenari russi della… - rubio_chef : Quindi Yusef Abu Jaber è stato ammazzato a sangue freddo solo per aver avuto un colpo di sonno e come se non bastas… - enzo52mm : RT @MarceVann: Per tutti quelli che 'Nel 2014 in Ucraina non c'è mai stato un colpo di Stato supportato dagli Stati Uniti'. Beh si, è solt… - mazzettam2 : RT @michelegiorgio2: AGGIORNAMENTO È salito a 56 morti e 595 feriti il bilancio dei combattimenti in corso da ieri tra l'esercito regolare… -