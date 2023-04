Col Sassuolo le prove per lo Sporting: Allegri vuole certezze dalla Juve da trasferta (Di domenica 16 aprile 2023) Prima che Gianluca Mancini scoccasse un tiro letale da fuori area al 53? di Roma-Juventus, la squadra di Allegri aveva vinto sei delle ultime sue sette trasferte di campionato. Dopo la sconfitta contro i giallorossi, la Juve ha ritrovato morale e autostima contro il Friburgo in Germania e l’Inter a San Siro, per poi cadere nuovamente all’Olimpico, stavolta sponda laziale. La Serie A mette Di Maria e compagni di fronte al Sassuolo al Mapei Stadium in un match che precede il ritorno dei quarti contro lo Sporting e il big match contro il Napoli. I numeri sorridono ai bianconeri con cinque vittorie nelle ultime sei trasferte a Reggio Emilia, ma di fronte c’è un Sassuolo che ha vinto tre delle ultime quattro sfide contro squadre d’alta classifica. Un dato che accende un campanello ... Leggi su sportface (Di domenica 16 aprile 2023) Prima che Gianluca Mancini scoccasse un tiro letale da fuori area al 53? di Roma-ntus, la squadra diaveva vinto sei delle ultime sue sette trasferte di campionato. Dopo la sconfitta contro i giallorossi, laha ritrovato morale e autostima contro il Friburgo in Germania e l’Inter a San Siro, per poi cadere nuovamente all’Olimpico, stavolta sponda laziale. La Serie A mette Di Maria e compagni di fronte alal Mapei Stadium in un match che precede il ritorno dei quarti contro loe il big match contro il Napoli. I numeri sorridono ai bianconeri con cinque vittorie nelle ultime sei trasferte a Reggio Emilia, ma di fronte c’è unche ha vinto tre delle ultime quattro sfide contro squadre d’alta classifica. Un dato che accende un campanello ...

