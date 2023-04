CM Scommesse: Roma-Udinese, sento odore di colpaccio (Di domenica 16 aprile 2023) Un match in cui sei stato distrutto (0-4) te lo appunti per il ritorno. Ti segni sul taccuino che centuplicherai le forze per vincerlo. Questo... Leggi su calciomercato (Di domenica 16 aprile 2023) Un match in cui sei stato distrutto (0-4) te lo appunti per il ritorno. Ti segni sul taccuino che centuplicherai le forze per vincerlo. Questo...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportli26181512 : CM Scommesse: Roma-Udinese, sento odore di colpaccio: Un match in cui sei stato distrutto (0-4) te lo appunti per i… - infobetting : Pronostici di oggi 16 aprile, Juve, Roma, Manchester United, Arsenal, Ajax e Barcellona - GianniRosati62 : @alessiomagno1 Lo dico da mesi… il calcio scommesse c’è ancora. Chissà se a qualche giudice verrà voglia di indagar… - Luxgraph : Roma-Udinese, ecco il pronostico del match - therealButch3r : @MrEnrich69 @CarovillanoR Scommesse, spareggi, doping, sei la vergogna di Roma Game over secco. -