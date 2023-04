CM com – SCOOP Calciopoli | Moggi e il sequestro di persona | ‘Magari l’avessi fatto davvero | avrei impedito al guardalinee di delinquere’ | Serie A

(Di domenica 16 aprile 2023) 2023-04-16 15:01:00 Continuano i commenti sui social network a seguito dell’ultima notizia riportata da CM.com: Luciano, ex dirigente della Juventus, torna nella sua chiavetta che Calciomercato.com ha potuto visionare in anteprima anche sul famoso episodio di Reggio Calabria: Reggina-Juve 2-1 del 6.11.2004,accusato di aver chiuso negli spogliatoi l’arbitro Paparesta e ilCopelli perché insoddisdel loro operato. “ebbe un diverbio abbastanza accesso nello spogliatoio, perché conosceva grazie ai racconti di amici mantovani i comportamenti delCristiano Copelli, legato all’addetto agli arbitri del Milan Meani, sia dentro che fuori dal campo; comportamenti che poi sono affiorati poco tempo fa in un’indagine ai danni dello stesso Copelli per ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... cmdotcom : SCOOP #Calciopoli, la chiavetta di #Moggi: le incongruenze del PM, coinvolto tutto il sistema. ‘L’#Inter rischia pi… - cmdotcom : SCOOP #Calciopoli, la chiavetta di #Moggi: #FIGC e #CONI in combutta con #Milan e #Roma contro la #Juve. ‘Chi vince… - forumJuventus : [Report] Scoop Calciopoli | La chiavetta di Moggi - FIGC e CONI in combutta con Milan e Roma contro la Juve: 'Chi v… - WhoistheDark : RT @KarlOne71: #Calciopoli #Farsopoli #Moggi #Report Da leggere assolutamente, prima e seconda parte. Di seguito, alcuni stralci che, da so… - BTambelli : RT @KarlOne71: #Calciopoli #Farsopoli #Moggi #Report Da leggere assolutamente, prima e seconda parte. Di seguito, alcuni stralci che, da so… -

1 Luciano Moggi , ex dirigente della Juventus , torna nella sua chiavetta che Calciomercato.ha potuto visionare in anteprima anche sul famoso episodio di Reggio Calabria: Reggina - Juve 2 - 1 del 6.11.2004 , Moggi accusato di aver chiuso negli spogliatoi l'arbitro Paparesta e il ...2 All'interno della chiavetta di Luciano Moggi che Calciomercato.ha potuto visionare in anteprima, sono presenti diversi episodi in cui l'ex dirigente della Juve accusa Leandro Meani , all'epoca addetto agli arbitri del Milan , di essere il vero fulcro dello ......Media Edit IBAN: IT06D0538713004000000035119 (Banca BPER) Causale: Donazione per Estense.- - > - -

SCOOP Calciopoli, Moggi e il sequestro di persona: 'Magari l'avessi ... Calciomercato.com

Luciano Moggi, ex dirigente della Juventus, torna nella sua chiavetta che Calciomercato.com ha potuto visionare in anteprima anche sul famoso episodio di Reggio Calabria: Reggina-Juve 2-1 del ...All'interno della chiavetta di Luciano Moggi che Calciomercato.com ha potuto visionare in anteprima, sono presenti diversi episodi in cui l'ex dirigente della Juve accusa Leandro Meani, all'epoca adde ...