Cleopatra di colore? Dalla Grecia all'Egitto rivolta contro Netflix per la serie sulla Regina: «Falsifica i fatti storici» (Di domenica 16 aprile 2023) Ormai è più probabile che il proverbiale cammello passi per la cruna di un ago, che una serie Netflix rimanga immune dalle polemiche per le sue scelte in merito all'inclusività. A detta dei detrattori, forzate. Quando non addirittura nocive. L'ultimo caso è scoppiato attorno al trailer di Queen Cleopatra, la docu-serie in arrivo sull'iconica Regina d'Egitto narrata e prodotta Dalla moglie di Will Smith, Jada Pinkett. A interpretare la sovrana sarà l'attrice Adele James, e proprio questa scelta ha sollevato un polverone di critiche. Perché James è di colore: elemento che costituisce, a detta di commentatori, storici e archeologi, un falso storico evidente. L'etnia dell'ultima erede dei Faraoni d'Egitto, infatti, anima da tempo i ...

