CLARA | il successo di ‘Origami all’alba’ e ‘Mare Fuori’ | «La musica mi ha salvato»

(Di domenica 16 aprile 2023) Dallaal piccolo schermo e ritorno, in un dialogo costante che racconta non solo l’incontro fra le arti ma anche la versatilità di un’artista. Lei èSoccini, in arte solo, e nella serie tv del momentoFuori 3’ interpreta la trapper milanese Crazy J. A unirle, sul set come nella vita, è l’amore per lache proprio nella fiction Rai sbarcata anche su Netflix si esprime in un brano divenuto in breve una hit. Origami all’alba, infatti, ha superato i confini della serialità entrando negli ascolti streaming di milioni di persone. Certificato Disco di Platino, il brano ha debuttato al quinto posto su Spotify Italia e si mantiene nelle posizioni più alte della classifica singoli FIMI/GFK. Fresca dell’ingresso in Warner Music Italy,è autrice della ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... carlhoe_ : Origami All'Alba di Clara è l'unica versione bella smettetela di rompere le palle se non fosse così avrebbe avuto p… - damonandvery : Ma chi glie lo dice a clara che mette like, che si origami all'alba è diventata un successo ma grazie alla serie? D… - marydramaa : clara e la sua canzone semplicemente stupenda meritandosi tutto il successo del mondo non voglio leggere mezza crit… - ravioloalsugo : oddio che carina clara, mi fa piacere per tutto il successo che stanno avendo #amici22 - samywandv : Clara è così carina si meritata tutto il successo -

Unmeritato, che ovviamente ha finito per accrescere il rammarico in casa Lpm, nella ... La fucilata diDecortes consente alla Lpm di giocarsi 4 set - point sul 20 - 24. Al primo ..."Se per la Sicilia e l'Italia la mia può sembrare una storia di incredibile, per l'Europa è la normale routine." Ci tiene a precisare. "Non sono un cervello in fuga, sono una giovane ......De Filippi proprio con il singolo che le ha permesso di ottenere unsenza precedenti. " Ci tenevo a ringraziarti per questa opportunità perché mi sembra un po' un sogno " ha dichiarato...

Da Catania a Copenaghen, la storia di Clara Giarrusso Livesicilia.it

Nel cast di ‘Mare Fuori 3’ la new entry Clara Soccini, in arte CLARA, è la trapper Crazy J che interpreta ‘Origami all’alba’, hit dentro e fuori dallo schermo. La nostra intervista.La storia di Clara Giarrusso a Copenaghen: "Non sono un cervello in fuga, sono una giovane alla ricerca del suo percorso".