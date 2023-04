Clamoroso in Belgio, i tifosi del Charleroi gettano in campo dei topi morti – FOTO (Di domenica 16 aprile 2023) I tifosi dello Charleroi in occasione del derby con lo Standard Liegi hanno lanciato dagli spalti dei topi morti In Belgio, occasione del derby vallone tra Standard Liegi e Charleroi – vinto dai primi per 3-1 – i tifosi ospiti si sono resi protagonisti di un gesto sicuramente con pochi precedenti. Lors du derby wallon en Belgique, certains supporters de Charleroi ont envoyé des rats morts vers les supporters du Standard Liège… ?? (? @MSVFoot) pic.twitter.com/lfXzaTDg3l— PFC (@PassionFootClub) April 15, 2023 Dopo una settimana ha tempestare i social network chiamando gli avversari topi, sono passati dalle parole ai fatti, lanciando in campo numerosi roditori morti. L'articolo proviene da ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 16 aprile 2023) Idelloin occasione del derby con lo Standard Liegi hanno lanciato dagli spalti deiIn, occasione del derby vallone tra Standard Liegi e– vinto dai primi per 3-1 – iospiti si sono resi protagonisti di un gesto sicuramente con pochi precedenti. Lors du derby wallon en Belgique, certains supporters deont envoyé des rats morts vers les supporters du Standard Liège… ?? (? @MSVFoot) pic.twitter.com/lfXzaTDg3l— PFC (@PassionFootClub) April 15, 2023 Dopo una settimana ha tempestare i social network chiamando gli avversari, sono passati dalle parole ai fatti, lanciando innumerosi roditori. L'articolo proviene da ...

